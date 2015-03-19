Перейти
+420 771 179 959
+420 771 179 959
Меню
7
6
5
4 (1)

Хотите учиться
за границей?

Готовим в лучшие ВУЗы, >20 стран

Подготовим к поступлению онлайн

Портфолио, подача, экзамены

Начать путь к мечте!

Подготовитесь онлайн к поступлению в университет за границей! Полное сопровождение с Draw Study!

henrique-ferreira-6p-I-X-sPUY-unsplash (1) 1.

Выбираем страну поступления

Помогаем понять, где будет легче и перспективнее учиться с учетом ваших личных предпочтений, бюджета, языковой подготовки и наличия нужных специальностей

Snímek obrazovky 2022-02-20 v 22.23.16 2.

Выбираем профессию

Консультируем по 40+ направлениям творческой подготовки в выбранной стране: от кино и сценаристики до живописи. Вся информация от экспертов

2-Snímek obrazovky 2022-02-20 v 15.06.36 3.

Создаем классное портфолио

Профессиональные лекторы помогают подготовить портфолио, которое покажет вас с лучшей стороны и откроет двери в ведущие творческие вузы мира

2-dd1-DSC_0490 4.

Готовим к интервью

Даем нужные творческие знания и навыки, раскрываем секреты прохождения интервью или собеседования в вузе. Готовимся по вопросам.

2-Snímek obrazovky 2022-02-21 v 19.26.37(1) 5.

Готовимся к экзаменам

Организуем занятия с профи в области искусства и педагогики, чтобы вы раскрыли свой потенциал и были готовы к творческим экзаменам. С нами вы поступите!

Snímek obrazovky 2022-02-23 v 15.28.11 6.

Учим язык

Вас ждут онлайн-занятия с репетитором для подготовки к языковым экзаменам и получения сертификата. Вы выучите язык с легкостью.

MicrosoftTeams-image (16)

Всего один клик –

и вы в Draw Study!

Узнать больше

С нами вас ждет блестящая карьера в творческой сфере!

Организуем комплексную подготовку к поступлению на самые престижные и высокооплачиваемые специальности в колледжах и университетах Европы и мира

1

Как выбрать ВУЗ?
Snímek obrazovky 2022-02-21 v 18.37.12

Заканчиваю школу. Хочу учиться за границей
1-Snímek obrazovky 2022-02-23 v 16.16.04

Я в 9 классе. Хочу учиться за границей
henrique-ferreira-6p-I-X-sPUY-unsplash (1)

Как выбрать страну?
2-Snímek obrazovky 2022-02-18 v 17.04.20

Как выбрать профессию?
1-0-1-DSC_0789

Сколько стоит обучение за границей?
Snímek obrazovky 2022-02-18 v 17.55.39

Я в колледже. Хочу учиться за границей
Snímek obrazovky 2022-02-22 v 22.01.38

Сколько нужно времени на подготовку?
1-DSC_0493

Как подготовиться к экзамену и интервью?
Начать прямо сейчас
Узнать больше
Snímek obrazovky 2022-02-22 v 23.50.13
2-Snímek obrazovky 2022-02-22 v 21.38.49

Не мечтайте – поступайте! С Draw Study творческое образование станет реальностью

ee0-1-DSC_0495

Звоните, пишите в любое время

+420 771 179 959

Или отправьте сообщение

У вас все получится - главное начать!

Поступи на архитектуру за границей, учись за границей на дизайне, стань фотографом в ЕС, подготовься к кино университету в США. Подготовь портфолио для ВУЗа в США, сделай портфолио и подготовься к экзаменам в университет в Европе. Готовься к поступлению с Draw Study удаленно онлайн. Курсы онлайн-подготовки к творческим профессиям Draw Study ждут вас. Поступайте за границу в престижные мировые вузы.  Мы предлагаем для поступления более 20 стран: Чехию, Германию, Великобританию, США, Италию, Францию, Испанию, Австрию, Канаду, Нидерланды, Австралию, Швейцарию, Турцию, Мексику, ОАЭ, Финляндию, Китай и другие страны. С нами вы сможете учиться за рубежом и воплотить свою мечту. Мы предлагаем более 40 творческих профессий, вот основные из них: архитектура, дизайн интерьера, промышленный дизайн, графический дизайн, идентика, веб-дизайн, game-дизайн, иллюстрация, диджитал арт, рисунок, живопись и другие изящные искусства, фэшн дизайн, фотография, режиссура, монтаж, кино, тв-графика, сценография и многие другие. Мы подберем для вас оптимальное направление обучения, учитывая ваши пожелания и ситуацию.
Каждый год с нами поступает за границу больше 2000 человек! Вы можете войти в их число. Мы готовим абитуриентов не только в бакалавриат, но и в магистратуру. Также наш курс поможет поступить в среднюю школу, колледж за границей. С курсом Draw Study вы сможете воплотить свою мечту! Вас ждет комфортная жизнь и высокая зарплата. В Европе можно уже на старте карьеры получать от 4000 EURO, а в США — от 5000 USD в месяц. С Draw Study вы будете готовиться к поступлению за рубеж удаленно. Наш курс легко совмещать с учебой в школе, вузе, с работой и личными делами. С нами вы точно поступите! С помощью лучших опытных лекторов и личных кураторов вы гарантируете себе учебу в престижных вузах мира. Онлайн-курс Draw Study – все, что нужно для поступления за границу! Записывайтесь на бесплатную консультацию и узнайте все об учебе за рубежом прямо сейчас. Поступить на архитектуру, дизайн за зарубежом Draw Study.

Все права защищены Draw Study 2013 - 2023