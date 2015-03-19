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Даем нужные творческие знания и навыки, раскрываем секреты прохождения интервью или собеседования в вузе. Готовимся по вопросам.
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Организуем занятия с профи в области искусства и педагогики, чтобы вы раскрыли свой потенциал и были готовы к творческим экзаменам. С нами вы поступите!
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